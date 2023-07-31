В Іспанії автобус із туристами перекинувся в горах, постраждало більше 10 людей

Зазначається, що близько опівдня автобус двічі перекинувся після зіткнення з правим узбіччям дороги. За попередніми даними, загиблих немає, однак понад 10 людей отримали поранення.

Транспортна компанія ALSA підтвердила, що в автобусі перебувало 48 пасажирів і один водій. На місце аварії виїхала комплексна група швидкого реагування у складі поліції, медиків та рятувального гелікоптера.

За попередніми даними, чотирьох людей із важкими травмами за допомогою гелікоптерів доправили до лікарень. Ще трьох, у тому числі дитину в супроводі матері, каретою швидкої допомоги доставили до медзакладів.

Смертельна ДТП в Туреччині

У Туреччині, вранці 30 липня, на трасі Аланія-Анталія сталася аварія за участі вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок аварії загинув водій - громадянин Туреччини, а також гід - громадянка України.