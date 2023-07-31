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В Испании автобус с туристами перевернулся в горах, пострадали более 10 человек

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Испания, Понедельник 31 июля 2023 23:29
В Испании автобус с туристами перевернулся в горах, пострадали более 10 человек Фото: в горах Испании опрокинулся туристический автобус, более 10 пострадавших (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Астурии на севере Испании сегодня, 31 июля, на горной дороге перевернулся туристический автобус. Он перевозил около полусотни человек, среди которых 12 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на In Spain news.

Отмечается, что около полудня автобус дважды перевернулся после столкновения с правой обочиной дороги. По предварительным данным, погибших нет, однако более 10 человек получили ранения.

Транспортная компания ALSA подтвердила, что в автобусе находились 48 пассажиров и один водитель. На место аварии выехала комплексная группа быстрого реагирования в составе полиции, медиков и спасательного вертолета.

По предварительным данным, четырех человек с тяжелыми травмами с помощью вертолетов доставили в больницы. Еще троих, в том числе ребенка в сопровождении матери, каретой скорой помощи доставили в медучреждения.

Смертельное ДТП в Турции

В Турции, утром 30 июля, на трассе Алания-Анталия произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии погиб водитель - гражданин Турции, а также гид - гражданка Украины.

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