В Іспанії автобус із туристами перекинувся в горах, постраждало більше 10 людей
В Астурії на півночі Іспанії сьогодні, 31 липня на гірській дорозі перекинувся туристичний автобус. Він перевозив майже пів сотні людей, серед яких 12 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на In Spain news.
Зазначається, що близько опівдня автобус двічі перекинувся після зіткнення з правим узбіччям дороги. За попередніми даними, загиблих немає, однак понад 10 людей отримали поранення.
Транспортна компанія ALSA підтвердила, що в автобусі перебувало 48 пасажирів і один водій. На місце аварії виїхала комплексна група швидкого реагування у складі поліції, медиків та рятувального гелікоптера.
За попередніми даними, чотирьох людей із важкими травмами за допомогою гелікоптерів доправили до лікарень. Ще трьох, у тому числі дитину в супроводі матері, каретою швидкої допомоги доставили до медзакладів.
Смертельна ДТП в Туреччині
У Туреччині, вранці 30 липня, на трасі Аланія-Анталія сталася аварія за участі вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок аварії загинув водій - громадянин Туреччини, а також гід - громадянка України.
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