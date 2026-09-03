Испания увеличит поставки ракет Patriot в Украину
Испания продолжит предоставлять Украине ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, чтобы оградить небо от российских баллистических атак.
Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
Детали помощи и новые договоренности
Глава МИД Испании подтвердил непреклонность поддержки Мадрида во время неформальной встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза в Ирландии.
"Мы делаем это уже давно и будем продолжать это делать", - подчеркнул Альбарес.
Заявление раздается на фоне настойчивых призывов Киева об усилении боекомплекта для противовоздушной обороны, необходимого для перехвата вражеских баллистических ракет.
Заверение о расширении поддержки Альбарес также предоставил во время двусторонней встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
В ходе переговоров испанский дипломат подтвердил увеличение объемов поставок ракет и подчеркнул приверженность Мадрида новой Коалиции обороны Украины, соучредителем которой Испания стала в конце августа.
Модернизация ПВО и обучение военных
Кроме прямой передачи ракетно-зенитных боеприпасов и обучения украинских техников испанскими военными специалистами, Испания заботится и о пополнении собственных арсеналов.
Мадрид недавно заключил масштабный контракт на сумму 1,7 миллиарда долларов с американской компанией Raytheon.
Соглашением предусмотрена модернизация существующих комплексов Patriot, часть компонентов для которых производится непосредственно в Испании предприятием Sener.
Усиление украинского ПВО и новые разработки
Напомним, что страны Запада активизируют усилия по закрытию потребностей Украины в противовоздушной обороне.
В частности, НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию, чтобы они передали Украине ракеты в систему Patriot из своих значительных запасов.
Параллельно Украина наращивает собственные технологические возможности для отражения воздушных атак.
По итогам Ставки ВГК Владимир Зеленский анонсировал асимметричный ответ РФ и разработку новых скоростных дронов-перехватчиков и дешевых ракет для сбивания реактивных "Шахедов".