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Испания увеличит поставки ракет Patriot в Украину

21:55 03.09.2026 Чт
2 мин
Союзники подтвердили новые поставки для ПВО
aimg Сергей Козачук
Испания увеличит поставки ракет Patriot в Украину Фото: Испания продолжает поставки ракет Patriot для Украины (twitter.com/oleksiireznikov)
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Испания продолжит предоставлять Украине ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, чтобы оградить небо от российских баллистических атак.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Детали помощи и новые договоренности

Глава МИД Испании подтвердил непреклонность поддержки Мадрида во время неформальной встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза в Ирландии.

"Мы делаем это уже давно и будем продолжать это делать", - подчеркнул Альбарес.

Заявление раздается на фоне настойчивых призывов Киева об усилении боекомплекта для противовоздушной обороны, необходимого для перехвата вражеских баллистических ракет.

Заверение о расширении поддержки Альбарес также предоставил во время двусторонней встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

В ходе переговоров испанский дипломат подтвердил увеличение объемов поставок ракет и подчеркнул приверженность Мадрида новой Коалиции обороны Украины, соучредителем которой Испания стала в конце августа.

Модернизация ПВО и обучение военных

Кроме прямой передачи ракетно-зенитных боеприпасов и обучения украинских техников испанскими военными специалистами, Испания заботится и о пополнении собственных арсеналов.

Мадрид недавно заключил масштабный контракт на сумму 1,7 миллиарда долларов с американской компанией Raytheon.

Соглашением предусмотрена модернизация существующих комплексов Patriot, часть компонентов для которых производится непосредственно в Испании предприятием Sener.

Усиление украинского ПВО и новые разработки

Напомним, что страны Запада активизируют усилия по закрытию потребностей Украины в противовоздушной обороне.

В частности, НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию, чтобы они передали Украине ракеты в систему Patriot из своих значительных запасов.

Параллельно Украина наращивает собственные технологические возможности для отражения воздушных атак.

По итогам Ставки ВГК Владимир Зеленский анонсировал асимметричный ответ РФ и разработку новых скоростных дронов-перехватчиков и дешевых ракет для сбивания реактивных "Шахедов".

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