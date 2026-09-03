Испания увеличит поставки ракет Patriot в Украину

Испания продолжит предоставлять Украине ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, чтобы оградить небо от российских баллистических атак.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Детали помощи и новые договоренности

Глава МИД Испании подтвердил непреклонность поддержки Мадрида во время неформальной встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза в Ирландии.

"Мы делаем это уже давно и будем продолжать это делать", - подчеркнул Альбарес.

Заявление раздается на фоне настойчивых призывов Киева об усилении боекомплекта для противовоздушной обороны, необходимого для перехвата вражеских баллистических ракет.

Заверение о расширении поддержки Альбарес также предоставил во время двусторонней встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

В ходе переговоров испанский дипломат подтвердил увеличение объемов поставок ракет и подчеркнул приверженность Мадрида новой Коалиции обороны Украины, соучредителем которой Испания стала в конце августа.

Модернизация ПВО и обучение военных

Кроме прямой передачи ракетно-зенитных боеприпасов и обучения украинских техников испанскими военными специалистами, Испания заботится и о пополнении собственных арсеналов.

Мадрид недавно заключил масштабный контракт на сумму 1,7 миллиарда долларов с американской компанией Raytheon.

Соглашением предусмотрена модернизация существующих комплексов Patriot, часть компонентов для которых производится непосредственно в Испании предприятием Sener.