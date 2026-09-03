Іспанія збільшить поставки ракет Patriot до України

Іспанія продовжить надавати Україні ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot, аби допомогти захистити небо від російських балістичних атак.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Деталі допомоги та нові домовленості

Очільник МЗС Іспанії підтвердив непохитність підтримки Мадрида під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Ірландії.

"Ми робимо це вже давно і продовжуватимемо це робити", - наголосив Альбарес.

Заява лунає на тлі наполегливих закликів Києва щодо посилення боєкомплекту для протиповітряної оборони, необхідного для перехоплення ворожих балістичних ракет.

Запевнення про розширення підтримки Альбарес також надав під час двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Під час перемовин іспанський дипломат підтвердив збільшення обсягів постачання ракет та підкреслив відданість Мадрида новій Коаліції оборони України, співзасновником якої Іспанія стала наприкінці серпня.

Модернізація ППО та навчання військових

Окрім прямої передачі ракетно-зенітних боєприпасів та навчання українських техніків іспанськими військовими фахівцями, Іспанія дбає і про поповнення власних арсеналів.

Мадрид нещодавно уклав масштабний контракт на суму 1,7 мільярда доларів із американською компанією Raytheon.

Угодою передбачено модернізацію існуючих комплексів Patriot, частина компонентів для яких виробляється безпосередньо в Іспанії підприємством Sener.