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Іспанія збільшить поставки ракет Patriot до України

21:55 03.09.2026 Чт
2 хв
Союзники підтвердили нові постачання для ППО
aimg Сергій Козачук
Іспанія збільшить поставки ракет Patriot до України Фото: Іспанія продовжує поставки ракет Patriot для України (twitter.com/oleksiireznikov)
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Іспанія продовжить надавати Україні ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot, аби допомогти захистити небо від російських балістичних атак.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Деталі допомоги та нові домовленості

Очільник МЗС Іспанії підтвердив непохитність підтримки Мадрида під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Ірландії.

"Ми робимо це вже давно і продовжуватимемо це робити", - наголосив Альбарес.

Заява лунає на тлі наполегливих закликів Києва щодо посилення боєкомплекту для протиповітряної оборони, необхідного для перехоплення ворожих балістичних ракет.

Запевнення про розширення підтримки Альбарес також надав під час двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Під час перемовин іспанський дипломат підтвердив збільшення обсягів постачання ракет та підкреслив відданість Мадрида новій Коаліції оборони України, співзасновником якої Іспанія стала наприкінці серпня.

Модернізація ППО та навчання військових

Окрім прямої передачі ракетно-зенітних боєприпасів та навчання українських техніків іспанськими військовими фахівцями, Іспанія дбає і про поповнення власних арсеналів.

Мадрид нещодавно уклав масштабний контракт на суму 1,7 мільярда доларів із американською компанією Raytheon.

Угодою передбачено модернізацію існуючих комплексів Patriot, частина компонентів для яких виробляється безпосередньо в Іспанії підприємством Sener.

Посилення української ППО та нові розробки

Нагадаємо, що країни Заходу активізують зусилля для закриття потреб України в протиповітряній обороні.

Зокрема, НАТО та ЄС тиснуть на Іспанію та Грецію, аби вони передали Україні ракети до систем Patriot зі своїх значних запасів.

Паралельно Україна нарощує власні технологічні спроможності для відбиття повітряних атак.

За підсумками Ставки ВГК Володимир Зеленський анонсував асиметричну відповідь РФ та розробку нових швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет для збиття реактивних "Шахедів".

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ППО Війна в Україні Іспанія МЗС України
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