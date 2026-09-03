Зеленский провел Ставку по противодействию реактивным "Шахедам" и развитию ПВО

Украина разрабатывает новые скоростные дроны-перехватчики и дешевые ракеты для противодействия реактивным "Шахедам", которыми РФ атакует украинские города.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

"Наши разведки располагают четкой информацией о планах врага, и наши ресурсы направлены на то, чтобы дать четкий ответ на угрозу. Будем действовать также и асимметрично. Соответствующие операции утверждены", - подчеркнул президент.

Комплексная цель Украины - выйти на уровень оборонной промышленности, который обеспечит достаточное качество и количество скоростных дронов-перехватчиков и дешевых ракет для противодействия РФ.

В ходе Ставки подробно обсудили потенциал привлечения бизнеса к производству, поставке и настройке отдельных типов систем ПВО.

"Прототипы разработаны, продолжается работа по доведению этого нового оружия до необходимого уровня эффективности", - отметил Зеленский, добавив, что важно выполнить задание в определенные сроки.

Отечественные производители уже имеют возможности для выполнения этой задачи.

По словам главы государства, главным вопросом во время заседания Ставки Высшего главнокомандующего стало ускорение производства средств для уничтожения вражеских беспилотников.

Атаки РФ и борьба с "дропами"

Напомним, что после последних массированных обстрелов в Украине сохраняется высокая угроза новых ударов вражеских средств нападения.

В частности, россияне наращивают интенсивность атак реактивными дронами, из-за чего во многих областях и общинах воздушные тревоги продолжаются почти непрерывно.

Параллельно власти работают над усилением внутренней безопасности и финансовой системы.

В частности, президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект по усилению борьбы с так называемыми "дропами".

Документ предлагает внести изменения в статью 200 УК и ввести новую статью 2001, предусматривающую строгую уголовную ответственность за незаконные операции с платежными карточками, банковскими счетами и персональными данными.