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Испания изъяла более 4 тонн наркотиков на лодке с британским экипажем (видео)

Фото: Испания изъяла более 4 тонн наркотиков на лодке с британским экипажем (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Испанская полиция арестовала лодку с 4400 килограммами гашиша у побережья южной Испании и арестовала двух британских членов экипажа, которые, вероятно, направлялись в Латинскую Америку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuropaPress.

Напомним, СБУ обнаружила в Киеве подпольный склад с более чем 4 тоннами прекурсоров и обезвредила наркокартель в Черкасской области. Ежемесячно организаторы наркобизнеса получали "доходы" более чем на 2 млн гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что киевского наркодилера Юрия Чернецкого, сбывавшего кокаин в столичных ночных клубах, приговорили к пяти годам заключения.

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