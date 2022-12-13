Столичный наркодилер Чернецкий получил пять лет заключения
Наркодилер Юрий Чернецкий, сбывавший кокаин в ночных клубах столицы, приговорен к пяти годам заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевской городской прокуратуры.
"За поддержание публичного обвинения Печерской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор киевлянину по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины)", - говорится в сообщении .
Источник в правоохранительных органах рассказал РБК-Украина, что речь идет о Юрии Чернецком. Скандальный столичный наркодилер называет себя "врачом человеческих душ".
Известно, что обвинительный акт по этому делу был направлен в суд еще в январе 2021 года.
Согласно материалам следствия, мужчина сбывал наркотические средства, в том числе кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы.
Отмечено, что злоумышленника разоблачили в ходе очередного сбыта. В дальнейшем в ходе обысков по месту его жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.
Сообщается, что по результатам судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых преступлениях. Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Также отмечено, что до вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.
Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии РБК-Украина отметила, что прокуратура планирует обжаловать приговор суда наркоторговцу из-за его мягкости.
"В дебатах прокурор просил максимальное наказание - восемь лет лишения свободы, поэтому готовим апелляцию", - пояснила она.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине ликвидировала международную преступную группировку, которая контролировалась Россией. Его члены занимались наркобизнесом и собирали разведданные.
Также ранее мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала канал оптовой продажи наркотиков через Telegram. Ежемесячно банда сбывала в разные регионы страны кокаин, экстази и каннабис на миллионы гривен.
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