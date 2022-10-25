Возили наркотики под видом косметики. В Киеве разоблачили канал контрабанды

СБУ обнаружила в Киеве подпольный склад с более чем 4 тоннами прекурсоров и обезвредила наркокартель в Черкасской области. Ежемесячно организаторы наркобизнеса получали "доходы" более чем на 2 млн гривен.

В Киеве СБУ ликвидировала схему контрабандного ввоза в Украину сильнодействующих веществ, используемых для производства синтетических наркотиков. Во время обысков у злоумышленников обнаружено более 4 тонн прекурсоров, хранившихся на территории коммерческих складов. Стоимость всего изъятого на "черном" рынке составляет около 1 млн долларов.

Следователи Службы безопасности установили, что к организации транснационального канала поставки запрещенных веществ причастен директор одной киевской фармацевтической компании, который и наладил их "импорт" из стран Восточной Азии. В таможенных декларациях он обозначал эти вещества как косметические средства. В настоящее время ему вручено подозрение по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о мере пресечения к нему в виде содержания под стражей.

Одновременно СБУ обезвредила целый наркокартель, создавший межрегиональную сеть сбыта амфетамина, A-PVP и мефедрона. Психотропные препараты реализовывались через систему так называемых закладок или скрытыми почтовыми отправлениями в Киевской, Черкасской, Донецкой, Одесской, Полтавской и Винницкой областях. Лаборатория по производству наркотиков была обустроена в частном доме на территории одного из садовых сообществ в Черкасской области. Необходимые прекурсоры и оборудование закупались через анонимные телеграм-каналы и специализированные интернет-платформы.

Восемь злоумышленников задержаны, им сообщили о подозрении в совершении особо тяжких преступлений по целому ряду статей – от создания преступной группировки до незаконного обращения с оружием. В ходе 32 обысков по месту жительства фигурантов дела, а также в нарколаборатории, среди прочего, были обнаружены оборудование и запрещенные вещества почти на 4 млн грн, а также незарегистрированное огнестрельное оружие.