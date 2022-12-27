Іспанія вилучила більше 4 тонн наркотиків на човні з британським екіпажем (відео)

Іспанська поліція заарештувала човен із 4400 кілограмами гашишу біля узбережжя південної Іспанії та заарештувала двох британських членів екіпажу, які, ймовірно, прямували до Латинської Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuropaPress .

Нагадаємо, СБУ виявила у Києві підпільний склад з понад 4 тоннами прекурсорів та знешкодила наркокартель на Черкащині. Щомісяця організатори наркобізнесу отримували "прибутки" на понад 2 млн гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що київського наркодилера Юрія Чернецького, який збував кокаїн у столичних нічних клубах, засудили до п'яти років ув'язнення.

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