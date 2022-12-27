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Іспанія вилучила більше 4 тонн наркотиків на човні з британським екіпажем (відео)

Фото: Іспанія вилучила більше 4 тонн наркотиків на човні з британським екіпажем (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Іспанська поліція заарештувала човен із 4400 кілограмами гашишу біля узбережжя південної Іспанії та заарештувала двох британських членів екіпажу, які, ймовірно, прямували до Латинської Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuropaPress.

Нагадаємо, СБУ виявила у Києві підпільний склад з понад 4 тоннами прекурсорів та знешкодила наркокартель на Черкащині. Щомісяця організатори наркобізнесу отримували "прибутки" на понад 2 млн гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що київського наркодилера Юрія Чернецького, який збував кокаїн у столичних нічних клубах, засудили до п'яти років ув'язнення.

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