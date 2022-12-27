Испания изъяла более 4 тонн наркотиков на лодке с британским экипажем (видео)

Испанская полиция арестовала лодку с 4400 килограммами гашиша у побережья южной Испании и арестовала двух британских членов экипажа, которые, вероятно, направлялись в Латинскую Америку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuropaPress .

Полиция Испании сообщила, что во время операции, проведенной совместно с британским национальным агентством по борьбе с преступностью, испанские таможенники высадились на лодку в заливе Кадис, где она искала убежища от шторма.

"Следствие установило, что судно должно было быть использовано для загрузки большого количества гашиша в Марокко, который должен был быть транспортирован в Латинскую Америку", - сообщили в полиции.

Лодка направлялась к западному побережью Марокко, чтобы забрать свой груз, но затем была вынуждена вернуться в Испанию из-за плохой погоды в Гибралтарском проливе, где его и перехватило патрульное судно.

Офицеры, поднявшись на лодку, обнаружили "многочисленные пакеты из рафии, часто используемые для транспортировки этого вида наркотиков". Полицейские в общей сложности насчитали 130 пакетов, содержащих около 4400 кг гашиша.

Així transportaven 4,4 toneladas de hachís en un velero que ha estat intervingut a la Bahia de Cádiz con destino a Sudamérica . — Europa Press (@europapress) December 27, 2022