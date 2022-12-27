ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испания изъяла более 4 тонн наркотиков на лодке с британским экипажем (видео)

Новина українською →
Испания, Вторник 27 декабря 2022 19:21
Испания изъяла более 4 тонн наркотиков на лодке с британским экипажем (видео) Фото: Испания изъяла более 4 тонн наркотиков на лодке с британским экипажем (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Испанская полиция арестовала лодку с 4400 килограммами гашиша у побережья южной Испании и арестовала двух британских членов экипажа, которые, вероятно, направлялись в Латинскую Америку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuropaPress.

Полиция Испании сообщила, что во время операции, проведенной совместно с британским национальным агентством по борьбе с преступностью, испанские таможенники высадились на лодку в заливе Кадис, где она искала убежища от шторма.

"Следствие установило, что судно должно было быть использовано для загрузки большого количества гашиша в Марокко, который должен был быть транспортирован в Латинскую Америку", - сообщили в полиции.

Лодка направлялась к западному побережью Марокко, чтобы забрать свой груз, но затем была вынуждена вернуться в Испанию из-за плохой погоды в Гибралтарском проливе, где его и перехватило патрульное судно.

Офицеры, поднявшись на лодку, обнаружили "многочисленные пакеты из рафии, часто используемые для транспортировки этого вида наркотиков". Полицейские в общей сложности насчитали 130 пакетов, содержащих около 4400 кг гашиша.

После этого лодку доставили в Кадис, а двух британских членов экипажа арестовали, однако в полиции сообщили, что не исключают возможности дальнейших арестов.

Напомним, СБУ обнаружила в Киеве подпольный склад с более чем 4 тоннами прекурсоров и обезвредила наркокартель в Черкасской области. Ежемесячно организаторы наркобизнеса получали "доходы" более чем на 2 млн гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что киевского наркодилера Юрия Чернецкого, сбывавшего кокаин в столичных ночных клубах, приговорили к пяти годам заключения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания Великобритания полиция
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского