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Испания отправила в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи (фото)

Фото: Испания отправила в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 6 октября, Испания направила в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Испании.

Помощь оказывается для удовлетворения материально-технических и медицинских нужд украинской армии. Всю помощь выделяют из запасов испанской армии, а в целом Минобороны Испании передало:

  • внедорожники Anibal;
  • машины скорой помощи;
  • 5 тонн медицинских средств.

В ближайшее время ожидается поставка еще 12 грузовиков по Украине морским путем. Сначала груз прибудет в одну из стран-союзников Испании, а оттуда по сухопутному пути в Польшу, где находится один из логистических центров.

Доставку материалов обеспечит подразделение материально-технических операций и учений как на территории Испании, так и за границей.

Напомним, что Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами.

Также Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии.

Ранее Испания передала Украине батарею ПВО, бронемобили и дополнительную амуницию.

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