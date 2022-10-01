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Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами, - Генштаб

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Суббота 01 октября 2022 15:26
Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами, - Генштаб Фото: Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Королевство Испания отправило в Украину самолет с медицинскими материалами. Общий вес медикаментов составляет 300 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Военный медицинско-транспортный самолет Воздушных сил ВС Испании C-295 вылетел из Испании в направлении Польши. Самолет транспортирует 300 кг медикаментов, следующих в Украину. На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты из других сфер помощи", - говорится. в сообщении.

Также самолет планирует забрать у Польши восемь раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию. Среди 300 кг медицинского имущества Украина получит индивидуальные боевые (медицинские) комплекты и респираторы.

"Этот полет свидетельствует об обязательстве Испании перед Украиной оказывать постоянную помощь, которая выходит за пределы поддержки военными материалами", - добавили напоследок.

Напомним, что Испания будет тренировать украинских военных управлять боевыми танками.

Также Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии.

Ранее Испания передала Украине батарею ПВО , бронемобили и дополнительную амуницию.

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