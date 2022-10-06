Іспанія відправила в Україну партію позашляховиків та машин швидкої допомоги (фото)

У четвер, 6 жовтня, Іспанія направила до України партію позашляховиків та машин швидкої допомоги в рамках військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Іспанії.
Допомога надається для задоволення матеріально-технічних та медичних потреб української армії. Всю допомогу виділяють із запасів іспанської армії, а загалом Міноборони Іспанії передало:
Найближчим часом очікується постачання ще 12 вантажівок Україні морським шляхом. Спершу вантаж прибуде до однієї з країн-союзників Іспанії, а звідти сухопутним шляхом до Польщі, де знаходиться один із логістичних центрів.
Доставку матеріалів забезпечить підрозділ матеріально-технічних операцій та навчань як на території Іспанії, так і за кордоном.
Нагадаємо, що Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами.
Також, Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії.
Раніше, Іспанія передала Україні батарею ППО, бронемобілі та додаткову амуніцію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.