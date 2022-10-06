Испания отправила в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи (фото)
В четверг, 6 октября, Испания направила в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи в рамках военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Испании.
Помощь оказывается для удовлетворения материально-технических и медицинских нужд украинской армии. Всю помощь выделяют из запасов испанской армии, а в целом Минобороны Испании передало:
- внедорожники Anibal;
- машины скорой помощи;
- 5 тонн медицинских средств.
В ближайшее время ожидается поставка еще 12 грузовиков по Украине морским путем. Сначала груз прибудет в одну из стран-союзников Испании, а оттуда по сухопутному пути в Польшу, где находится один из логистических центров.
Доставку материалов обеспечит подразделение материально-технических операций и учений как на территории Испании, так и за границей.
Напомним, что Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами.
Также Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии.
Ранее Испания передала Украине батарею ПВО, бронемобили и дополнительную амуницию.
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