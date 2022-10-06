Испания отправила в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи (фото)

В четверг, 6 октября, Испания направила в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Испании.

Помощь оказывается для удовлетворения материально-технических и медицинских нужд украинской армии. Всю помощь выделяют из запасов испанской армии, а в целом Минобороны Испании передало:

внедорожники Anibal;

машины скорой помощи;

5 тонн медицинских средств.

В ближайшее время ожидается поставка еще 12 грузовиков по Украине морским путем. Сначала груз прибудет в одну из стран-союзников Испании, а оттуда по сухопутному пути в Польшу, где находится один из логистических центров.

Доставку материалов обеспечит подразделение материально-технических операций и учений как на территории Испании, так и за границей.