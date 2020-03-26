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В Іспанії не працюють куплені в Китаї експрес-тести

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 16:44
В Іспанії не працюють куплені в Китаї експрес-тести
Ілюстративне фото (УНІАН)

У них чутливість 30%, коли повинна бути вище 80%

Експрес-тести для виявлення коронавірусу, куплені Іспанією у Китаю, не працюють. Про це повідомляє видання El Pais.

У цих тестів, які були вироблені китайською компанією Bioeasy, чутливість 30%, коли повинна бути вище 80%.

"При такій чутливості немає сенсу використовувати ці тести", - заявив один з мікробіологів.

Це було підтверджено мікробіологічними лабораторіями. Проте, у Китаї заявили, що компанія Bioeasy не працює з китайським урядом.

Нагадаємо, нещодавно в Україну прийшла з Китаю партія експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) і 250 тисяч тестів для експрес-діагностики.

Також додамо, раніше повідомлялося, що Північна Корея (КНДР) таємно зверталися до міжнародного співтовариства з проханням допомогти збільшити ефективність тестування на наявність коронавірусу нового типу. Зазначимо, з початку спалаху коронавірусу влада КНДР не оголошувала ні про один виявлений випадок зараження.

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