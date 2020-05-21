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Іспанія розглядає можливість введення "безпечних коридорів" для туристів

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 14:56
Іспанія розглядає можливість введення "безпечних коридорів" для туристів
Фото: Тереза Рібера (flickr)

Відкриття испансиких кордонів відбудеться не раніше липня

Уряд Іспанії розглядає можливість дозволити в'їзд на територію країни туристам з держав з порівняно сприятливою епідеміологічною ситуацією. При цьому влада розглядає створення так званих "безпечних коридорів" для мандрівників.

Про це заявила міністр екологічного та демографічного переходу виклику Тереза Рібера в інтерв'ю газеті Financial Times.

"Ми думаємо про безпечні коридори, оскільки така система дозволить приїжджати людям з регіонів, де число випадків зараження за останній тиждень або два не збільшувалася більше ніж на 0,3% (на добу - ред.). Таким чином, ми будемо знати, що статистична ймовірність заразитися буде приблизно однаковою як в місці відправлення, так і в точці призначення", - заявила вона.

В Іспанії цей показник вже більше ніж тиждень не збільшується більше ніж на 0,3% в день, а реєстроване за добу кількість смертей вже п'ять днів не перевищує 110.

"Безпечні коридори" для туристів будуть відкриті з тим країнами, в яких приблизно така ж ситуація з COVID-19, як і в самій Іспанії. Однак поки вільне пересування всередині самої країни заборонено, ні про який туризм говорити не доводиться.

При цьому зазначається, що відкриття кордонів для туристів відбудеться не раніше липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Іспанії розраховує відкрити кордони для туристів орієнтовно в кінці червня.

Додамо, що Єврокомісія оприлюднила план відкриття кордонів і туризму в ЄС. Рекомендації спрямовані на те, щоб дати можливість людям вільно переміщатися в межах ЄС, а також допомогти туристичному сектору почати відновлюватися після пандемії.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Іспаніякарантинкордон
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