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Испания рассматривает возможность введения "безопасных коридоров" для туристов

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 14:56
Испания рассматривает возможность введения "безопасных коридоров" для туристов
Фото: Тереза Рибера (flickr)

Открытие испансиких границ произойдет не раньше июля

Правительство Испании рассматривает возможность разрешить въезд на территорию страны туристам из государств со сравнительно благоприятной эпидемиологической ситуацией. При этом власти рассматривают создание так называемых "безопасных коридоров" для путешественников.

Об этом заявила министр экологического перехода и демографического вызова Тереза Рибера в интервью газете Financial Times.

"Мы думаем о безопасных коридорах, поскольку такая система позволит приезжать людям из регионов, где число случаев заражения за последнюю неделю или две не увеличивалось больше чем на 0,3% (в сутки - ред.). Таким образом, мы будем знать, что статистическая вероятность заразиться будет примерно одинаковой как в месте отправления, так и в точке назначения", - заявила она.

В Испании этот показатель уже больше недели не увеличивается больше чем на 0,3% в день, а регистрируемое за сутки количество смертей уже пять дней не превышает 110.

"Безопасные коридоры" для туристов будут открыты с тем странами, в которых примерно такая же ситуация с COVID-19, как и в самой Испании. Однако пока свободное передвижение внутри самой страны запрещено, ни о каком туризме говорить не приходится.

При этом отмечается, что открытие границ для туристов произойдет не раньше июля.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Испании рассчитывает открыть границы для туристов ориентировочно в конце июня.

Добавим, что Еврокомиссия обнародовала план открытия границ и туризма в ЕС. Рекомендации направлены на то, чтобы дать возможность людям свободно перемещаться в рамках ЕС, а также помочь туристическому сектору начать восстанавливаться после пандемии.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Испаниякарантинграница
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