Іспанія розраховує відкрити кордони для туристів в кінці червня

Фото: люди сидять на літньому майданчику кафе в Мадриді (flickr)

На туризм припадає понад 12% економічного виробництва країни

Уряд Іспанії розраховує відкрити кордони для туристів орієнтовно в кінці червня, після того, як буде повністю скасовано карантин. Минулого тижня влада ввела двотижневий карантин для мандрівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішенням про введення карантину для мандрівників дозволяє владі фактично зберегти кордону закритими. При цьому відзначивши, що дане нововведення необхідно для того, щоб уникнути другої хвилі пандемії в країні.

Міністр транспорту Іспанії Хосе Луїс Абалос заявив, що обов'язковий карантин буде скасовано паралельно з забороною на поїздки в межах Іспанії, регіони якої послаблює обмеження на різних етапах.

"Як тільки ми, іспанці, зможемо поїхати в інші провінції, іноземці зможуть приїхати в Іспанію. Сподіваюся, з кінця червня ми почнемо туристичну діяльність", - заявив він.

На туризм припадає понад 12% економічного виробництва країни.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія оприлюднила план відкриття кордонів і туризму в Євросоюзі. Рекомендації спрямовані на те, щоб дати можливість людям вільно переміщатися в межах ЄС, а також допомогти туристичному сектору почати відновлюватися після пандемії.

Крім того, Італія заявила про відкриття кордону з 3 червня. Указом уряду передбачається можливість в'їзду в Італію з країн ЄС, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію і Монако. При цьому самоізоляція після в'їзду в країну протягом двох тижнів не є обов'язковою. Таке рішення спрямоване на відновлення літнього туристичного потоку.

Автор: Валерія Мрачковська