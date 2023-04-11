Испания предлагает европейским странам принять детей из Украины на летние каникулы

Испания взялась за организацию летних каникул для детей из Украины, пострадавших от вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times .
Лидер фракции социалистов и демократов в Европейском парламенте Ираце Гарсия инициировала проведение "каникул солидарности" для украинских детей, живших и живущих в условиях бомбардировок.
"Я считаю, что это отличная идея. Тем более что у нас уже есть определенный опыт приема украинских детей из Чернобыльской зоны на проживание в испанских семьях", - отметила первый вице-премьер Испании Надя Кальвиньо.
Каникулы в европейских странах, прежде всего, организуют для детей, оставшихся в Украине, в частности сирот.
Ранее мы писали, что в Киеве усилят меры безопасности в более чем 450 учебных заведениях. "Учитывая, что с каждым днем в образовательные учреждения Киева возвращается все больше детей, мы должны уже сейчас обеспечить их безопасное пребывание в домах и на прилегающих территориях", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Напомним, Испания задерживает отправку танков Leopard 2A4 Украине.
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