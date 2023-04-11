Испания предлагает европейским странам принять детей из Украины на летние каникулы

Испания взялась за организацию летних каникул для детей из Украины, пострадавших от вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times .

Лидер фракции социалистов и демократов в Европейском парламенте Ираце Гарсия инициировала проведение "каникул солидарности" для украинских детей, живших и живущих в условиях бомбардировок.

"Я считаю, что это отличная идея. Тем более что у нас уже есть определенный опыт приема украинских детей из Чернобыльской зоны на проживание в испанских семьях", - отметила первый вице-премьер Испании Надя Кальвиньо.

Каникулы в европейских странах, прежде всего, организуют для детей, оставшихся в Украине, в частности сирот.