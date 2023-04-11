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Іспанія пропонує європейським країнам прийняти дітей з України на літні канікули

Фото: Іспанія ініціює проведення європейських канікул для дітей з України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Іспанія взялася за організацію літніх канікул для дітей з України, які постраждали від вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times.

Лідерка фракції соціалістів і демократів у Європейському парламенті Іраце Гарсія ініціювала проведення "канікул солідарності" для українських дітей, які жили й живуть в умовах бомбардувань.

"Я вважаю, що це чудова ідея. Тим паче , що у нас вже є певний досвід прийому українських дітей з Чорнобильської зони на проживання в іспанських сім'ях", - зазначила перша віцепрем’єрка Іспанії Надя Кальвіньо.

Канікули у європейських країнах перш за все організують для дітей, які залишилися в Україні, зокрема сиріт.

Раніше ми писали, у Києві посилять заходи безпеки у понад 450 навчальних закладах. "З огляду на те, що з кожним днем в освітні заклади Києва повертається дедалі більше дітей, ми маємо вже зараз забезпечити їх безпечне перебування у будинках та на прилеглих територіях", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, Іспанія затримує відправку танків Leopard 2A4 Україні.

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