Іспанія пропонує європейським країнам прийняти дітей з України на літні канікули

Іспанія взялася за організацію літніх канікул для дітей з України, які постраждали від вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times .

Лідерка фракції соціалістів і демократів у Європейському парламенті Іраце Гарсія ініціювала проведення "канікул солідарності" для українських дітей, які жили й живуть в умовах бомбардувань.

"Я вважаю, що це чудова ідея. Тим паче , що у нас вже є певний досвід прийому українських дітей з Чорнобильської зони на проживання в іспанських сім'ях", - зазначила перша віцепрем’єрка Іспанії Надя Кальвіньо.

Канікули у європейських країнах перш за все організують для дітей, які залишилися в Україні, зокрема сиріт.