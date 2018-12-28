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Іспанія прийняла судно з урятованими в Середземному морі мігрантами

Новини » Політика    28.12.2018 - 13:25
Іспанія прийняла судно з урятованими в Середземному морі мігрантами
Фото: судно з мігрантами (facebook.com/proactivaservice)

Корабель з врятованими мігрантами стало на якір поблизу міста Альхесірас

Іспанія прийняла судно гуманітарної організації Proactiva Open Arms з врятованими мігрантами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Повідомляється, що врятовані понад 300 біженців. Корабель з врятованими мігрантами стало на якір поблизу міста Альхесірас.

Нагадаємо, 23 грудня міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що Італія не пустить на свою територію 300 біженців, яких врятувала в Середземному морі іспанська гуманітарна організація Pro Activa Open Arms. 

Організація Pro Activa Open Arms заявлала, що жоден із портів в регіоні не хоче приймати біженців, а Мальта відмовилась надати харчі кораблю з врятованими мігрантами. Також вони розповіли, що серед нелегальних мігрантів присутні вагітні жінки, а також породілля з немовлям, яку гелікоптером відправили на Мальту.

До цього 18 грудня на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку був затверджений більшістю голосів пакт про біженців

Як повідомляється, документ покликаний допомогти країнам з низьким ВВП, що приймають велику кількість нелегальних мігрантів. Передбачається, що економічно розвинені держави, що підписали пакт, будуть надавати країнам з великою кількістю біженців фінансову та інші види допомоги. Пакт також має спростити доступ біженців до ринку праці, систем освіти та охорони здоров'я.

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