Італія закрила порти для врятованих біженців у Середземному морі

Фото: біженці (twitter.com/WirtschaftDE)

Гуманітарна місія врятувала у Середземному морі понад 300 біженців

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що Італія не пустить на свою територію 300 біженців, яких врятувала в Середземному морі іспанська гуманітарна організація Pro Activa Open Arms. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Сальвіні заявив, що порти Італії закриті для "торговців людьми та їхніх помічників".

"Моя відповідь чітка: порти Італії закриті. Для торговців людьми та їхніх помічників усе скінчилося", - повідомив міністр.

Організація Pro Activa Open Arms заявила, що жоден із портів в регіоні не хоче приймати біженців, а Мальта відмовилась надати харчі кораблю з порятованими мігрантами. Також вони розповіли, що серед нелегальних мігрантів присутні вагітні жінки, а також породілля з немовлям, яку гелікоптером відправили на Мальту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Італія не підпише глобальний міграційний пакт ООН. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд не буде робити нічого, поки парламент не виразив свою точку зору.