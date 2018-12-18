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На Генасамблеї ООН затвердили пакт про біженців

Новини » Політика    18.12.2018 - 01:16
На Генасамблеї ООН затвердили пакт про біженців
Фото: ООН (un.org)

США та Угорщина проголосували проти пакту

На Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку був затверджений більшістю голосів пакт про біженців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, за документ проголосували 181 з 193 країн-членів ООН. Проти виступили США та Угорщина. Лівія, Еритрея і Домініканська республіка утрималися.

Як повідомляється, документ покликаний допомогти країнам з низьким ВВП, що приймають велику кількість нелегальних мігрантів. Передбачається, що економічно розвинені держави, що підписали пакт, будуть надавати країнам з великою кількістю біженців фінансову та інші види допомоги. Пакт також має спростити доступ біженців до ринку праці, систем освіти та охорони здоров'я. Документ прийнятий ООН не має зобов'язуючої сили.

Крім того, з допомогою пакту ООН сподівається спростити вихід з міграційних криз.

Відзначимо, в даний час у світі, за даними ООН, нараховується майже 70 млн біженців - це максимальне число з часів Другої світової війни. Німеччина також входить в десятку країн, які приймають найбільшу кількість біженців у світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина приєднається до глобального договору ООН з прав мігрантів та біженців.

Проте прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявляв, що його країна не буде підписувати міжнародний пакт ООН з прав мігрантів.

Також повідомлялося, що Варшава не підпише глобальний пакт ООН з прав мігрантів та біженців.

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