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Іспанія припиняє евакуацію громадян з Афганістану

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Афганістан, П'ятниця 27 серпня 2021 10:23
Іспанія припиняє евакуацію громадян з Афганістану Фото: Іспанія завершила операцію з евакуації громадян з Афганістану (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Іспанія завершила евакуацію громадян із захопленого "Талібаном" Афганістану. Весь дипломатичний персонал країни знаходиться в безпеці в Дубаї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві уряду зазначено, що два військові літаки з 81 іспанцем прибули з Кабула в Дубай зранку в п'ятницю.

Евакуйовані громадяни прибудуть на військову авіабазу Торрехон неподалік Мадриду ввечері 27 серпня.

Також Іспанія евакуювала чотирьох португальських солдатів і 83 афганців, які співпрацювали з країнами НАТО.

"Ці два рейси завершують евакуацію іспанського персоналу і афганських союзників і їх сімей", - йдеться в заяві.

Нагадавши. що у Кабулі сталася серія терактів. За останніми даними, в результаті взриров загинули 103 людини.

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