Іспанія припиняє евакуацію громадян з Афганістану
Фото: Іспанія завершила операцію з евакуації громадян з Афганістану (Getty Images)
Іспанія завершила евакуацію громадян із захопленого "Талібаном" Афганістану. Весь дипломатичний персонал країни знаходиться в безпеці в Дубаї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві уряду зазначено, що два військові літаки з 81 іспанцем прибули з Кабула в Дубай зранку в п'ятницю.
Евакуйовані громадяни прибудуть на військову авіабазу Торрехон неподалік Мадриду ввечері 27 серпня.
Також Іспанія евакуювала чотирьох португальських солдатів і 83 афганців, які співпрацювали з країнами НАТО.
"Ці два рейси завершують евакуацію іспанського персоналу і афганських союзників і їх сімей", - йдеться в заяві.
Нагадавши. що у Кабулі сталася серія терактів. За останніми даними, в результаті взриров загинули 103 людини.