Іспанія припиняє евакуацію громадян з Афганістану

Іспанія завершила евакуацію громадян із захопленого "Талібаном" Афганістану. Весь дипломатичний персонал країни знаходиться в безпеці в Дубаї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві уряду зазначено, що два військові літаки з 81 іспанцем прибули з Кабула в Дубай зранку в п'ятницю.

Евакуйовані громадяни прибудуть на військову авіабазу Торрехон неподалік Мадриду ввечері 27 серпня.

Також Іспанія евакуювала чотирьох португальських солдатів і 83 афганців, які співпрацювали з країнами НАТО.