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Понад 100 осіб загинули унаслідок вибухів у Кабулі

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Кабул, П'ятниця 27 серпня 2021 04:51
Понад 100 осіб загинули унаслідок вибухів у Кабулі Фото: понад 100 осіб загинули в результаті вибухів у Кабулі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кількість жертв двох вибухів, що прогриміли в четвер біля аеропорту Кабула, досягла 103. Серед загиблих 90 афганців і 13 американських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

У четвер біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштовані терористами-смертниками.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав відповідального за загибель 12 американських військовослужбовців.

Кілька вибухів сталися 26 серпня поруч з аеропортом Кабула. Терорист підірвав себе поруч з готелем Baron Hotel, в якому зупиняються іноземці.

Другий вибух стався недалеко від будівлі Міністерства закордонних справ Афганістану. ЗМІ також повідомляли, до трагедії причетне терористичне угруповання ІДІЛ.

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