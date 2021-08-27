Понад 100 осіб загинули унаслідок вибухів у Кабулі

Кількість жертв двох вибухів, що прогриміли в четвер біля аеропорту Кабула, досягла 103. Серед загиблих 90 афганців і 13 американських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

У четвер біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштовані терористами-смертниками.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав відповідального за загибель 12 американських військовослужбовців.

Кілька вибухів сталися 26 серпня поруч з аеропортом Кабула. Терорист підірвав себе поруч з готелем Baron Hotel, в якому зупиняються іноземці.

Другий вибух стався недалеко від будівлі Міністерства закордонних справ Афганістану. ЗМІ також повідомляли, до трагедії причетне терористичне угруповання ІДІЛ.