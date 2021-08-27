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Испания прекращает эвакуацию граждан из Афганистана

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Афганистан, Пятница 27 августа 2021 10:23
Испания прекращает эвакуацию граждан из Афганистана Фото: Испания завершила операцию по эвакуации граждан из Афганистана (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Испания завершила эвакуацию граждан из захваченного "Талибаном" Афганистана. Весь дипломатический персонал страны находится в безопасности в Дубае.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении правительства указано, что два военных самолета c 81 испанцем прибыли из Кабула в Дубай утром в пятницу.

Эвакуированные граждане прибудут на военную авиабазу Торрехон недалеко от Мадрида вечером 27 августа.

Также Испания эвакуировала четырех португальских солдатов и 83 афганцев, которые сотрудничали со странами НАТО.

"Эти два рейса завершают эвакуацию испанского персонала и афганских союзников и их семей", - говорится в заявлении.

Напомним. что в Кабуле произошла серия терактов. По последним данным, в результате взрыров погибли 103 человека.

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