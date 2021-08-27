Испания прекращает эвакуацию граждан из Афганистана
Испания завершила эвакуацию граждан из захваченного "Талибаном" Афганистана. Весь дипломатический персонал страны находится в безопасности в Дубае.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В заявлении правительства указано, что два военных самолета c 81 испанцем прибыли из Кабула в Дубай утром в пятницу.
Эвакуированные граждане прибудут на военную авиабазу Торрехон недалеко от Мадрида вечером 27 августа.
Также Испания эвакуировала четырех португальских солдатов и 83 афганцев, которые сотрудничали со странами НАТО.
"Эти два рейса завершают эвакуацию испанского персонала и афганских союзников и их семей", - говорится в заявлении.
Напомним. что в Кабуле произошла серия терактов. По последним данным, в результате взрыров погибли 103 человека.