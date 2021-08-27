Испания прекращает эвакуацию граждан из Афганистана

Испания завершила эвакуацию граждан из захваченного "Талибаном" Афганистана. Весь дипломатический персонал страны находится в безопасности в Дубае.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении правительства указано, что два военных самолета c 81 испанцем прибыли из Кабула в Дубай утром в пятницу.

Эвакуированные граждане прибудут на военную авиабазу Торрехон недалеко от Мадрида вечером 27 августа.

Также Испания эвакуировала четырех португальских солдатов и 83 афганцев, которые сотрудничали со странами НАТО.