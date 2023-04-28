Испания начала расследование ввоза в страну российской нефти через третьи страны

Правительство Испании объявило о начале расследования возможного ввоза российской нефти на территорию страны через третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

"При малейших подозрениях необходимо проверить, поступают ли импортируемые продукты из указанного места или из другой страны, и не было ли каких-либо нарушений", - пояснила министр по вопросам экологического перехода Тереза Рибера.

Именно это опасение побудило Испанию расследовать возможные поставки на ее территорию нефти российского происхождения. Министр заявила, что импорт топлива теоретически сопровождается документами, подтверждающими его происхождение.

Отметим, что Европейский союз запретил импорт российских нефтепродуктов на свою территорию 5 февраля в рамках нового пакета санкций, принятых в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Однако эксперты и представители нефтяной промышленности подозревают, что Россия, которая обратилась к другим рынкам, таким как Китай и Индия, по-прежнему экспортирует нефть в ЕС через третьи страны, где ее происхождение скрывается.

Напомним, ранее в Испании призвали ЕС прекратить импорт российского дизтоплива из-за третьих стран.

Кроме того, поставки дизельного топлива из России в Сингапур в марте достигли годового максимума и, вероятно, останутся повышенными в апреле.

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