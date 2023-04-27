В Испании призвали ЕС прекратить импорт российского дизтоплива из-за третьих стран

Европейский союз должен прекратить импорт российского дизельного топлива в блок через третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора испанской нефтяной компании Repsol Хоса Джона Имаза, которое приводит Reuters.

"Дизель из России продолжает поступать на европейский и испанский рынки. В Европу его ввозили через третьи страны, что делает его происхождение непонятным", - говорится в заявлении.

Европейский союз запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов в рамках санкций против России. Имаз призвал ЕС проявить жесткость и обеспечить соблюдение действующих ограничений.

"Мы просим европейские власти прекратить этот импорт через посредников", - сказал он.