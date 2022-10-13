Испания планирует передать Украине четыре системы ПВО Hawk

Испания намерена передать украинским защитникам четыре системы ПВО Hawk в рамках военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в ходе брифинга.
Он напомнил, что союзники по НАТО продолжают поставлять Украине передовое вооружение, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику. По его словам, Альянс будет поддерживать украинских военных столько, сколько понадобится.
"Я приветствую сегодняшнее заявление Испании о предоставлении четырех пусковых установок Hawk для укрепления противовоздушной обороны Украины", - заявил Столтенберг.
Отметим, что система ПВО Hawk была разработана в 1960-х годах, но на вооружении у Испании имеются модернизированные ЗРК.
Они оснащены зенитной управляемой ракетой MIM-23K, которая имеет обломочно-фугасную боевую часть, позволяющую более эффективно уничтожать тактические баллистические ракеты.
Также ЗРК обладает современной трехкоординатной РЛС и мобильным пунктом распределения огня от компании Kongsberg, которым оснащен и ЗРК NASAMS.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нашей стране необходимо укреплять противовоздушную оборону для борьбы против российской агрессии, поскольку сейчас потребности удовлетворены лишь на 10%.
Также мы писали, что Зеленский призвал страны Запада передать Украине системы ПВО, в частности зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.
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