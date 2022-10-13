Испания планирует передать Украине четыре системы ПВО Hawk

Он напомнил, что союзники по НАТО продолжают поставлять Украине передовое вооружение, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику. По его словам, Альянс будет поддерживать украинских военных столько, сколько понадобится.

"Я приветствую сегодняшнее заявление Испании о предоставлении четырех пусковых установок Hawk для укрепления противовоздушной обороны Украины", - заявил Столтенберг.

Отметим, что система ПВО Hawk была разработана в 1960-х годах, но на вооружении у Испании имеются модернизированные ЗРК.

Они оснащены зенитной управляемой ракетой MIM-23K, которая имеет обломочно-фугасную боевую часть, позволяющую более эффективно уничтожать тактические баллистические ракеты.

Также ЗРК обладает современной трехкоординатной РЛС и мобильным пунктом распределения огня от компании Kongsberg, которым оснащен и ЗРК NASAMS.