Іспанія планує передати Україні чотири системи ППО Hawk

Він нагадав, що союзники НАТО продовжують постачати Україні передове озброєння, включаючи артилерію, ППО та бронетехніку. За його словами, Альянс підтримуватиме українських військових стільки, скільки знадобиться.

"Я вітаю сьогоднішню заяву Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для зміцнення протиповітряної оборони України", - заявив Столтенберг.

Зазначимо, що система ПВО Hawk була розроблена в 1960-х роках, але на озброєнні в Іспанії є модернізовані ЗРК.

Вони оснащені зенітною керованою ракетою MIM-23K, яка має уламково-фугасну бойову частину, що дозволяє більш ефективно знищувати тактичні балістичні ракети.

Також ЗРК має сучасну трикоординатну РЛС і мобільний пункт розподілу вогню від компанії Kongsberg, яким оснащено і ЗРК NASAMS.