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Испания передала Украине батарею ПВО HAWK. Она уже в Польше

Фото: ПВО HAWK (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Испания передала Украине полную батарею противовоздушной обороны HAWK с шестью пусковыми установками. Она уже находится в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Испании.

Как отметили в ведомстве, о передаче батареи сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания "Рамштайна" в Германии.

"Учитывая четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Роблес объявил о немедленной отправке полной батареи HAWK, которая включает шесть ракетных пусковых установок, которые Испания уже передала и сейчас находятся в Польше", - говорится в сообщении.

HAWK - полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который задумывался разработчиками как средство защиты для сухопутных войск и тыловых объектов. Он способен перехватывать самолеты, крылатые ракеты и баллистические цели.

Помощь Украине от Испании

Напомним, ранее сообщалось, что Испания предоставила Украине 600 млн евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.

В конце мая президент Владимир Зеленский заявил, что Испания предоставит Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

В июле стало известно, что Испания приступила к передаче Украине новой партии военной помощи. В нее входят 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.

Кроме того, ранее в Минобороны Испании сообщали, что Мадрид передаст Украине новую дополнительную батарею ЗРК HAWK. Поставки системы запланированы на сентябрь.

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