Испания передала Украине батарею ПВО HAWK. Она уже в Польше

Как отметили в ведомстве, о передаче батареи сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания "Рамштайна" в Германии.

"Учитывая четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Роблес объявил о немедленной отправке полной батареи HAWK, которая включает шесть ракетных пусковых установок, которые Испания уже передала и сейчас находятся в Польше", - говорится в сообщении.

HAWK - полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который задумывался разработчиками как средство защиты для сухопутных войск и тыловых объектов. Он способен перехватывать самолеты, крылатые ракеты и баллистические цели.