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Іспанія відкриває кордони з 21 червня, України в списку поки немає

Новини » Політика     14.06.2020 - 13:59
Іспанія відкриває кордони з 21 червня, України в списку поки немає
Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (flickr.com)

Відкриття іспанських кордонів для громадян третіх країн буде не раніше липня

Іспанія вже з 21 червня відкриває свої кордони для іноземців. України поки немає в списку країн, громадяни яких можуть вільно потрапити до Іспанії.

Про відкриття кордонів оголосив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає El Pais.

За його словами, Іспанія з 21 червня відкриває кордони для громадян країн Європейського союзу. При цьому щодо них буде скасовано вимогу проходити двотижневий карантин.

Санчес уточнив, що кордони відкриють для всіх країн Євросоюзу, крім Португалії. Планується, що для португальців вільний в'їзд дозволять з 1 липня.

Що стосується питання відкриття кордонів Іспанії для третіх країн, до яких належить і Україна, це буде відбуватися також з 1 липня. Санчес зазначив, що до уваги буде братися епідеміологічна ситуація в кожній конкретній країні, а також принцип взаємності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща знову відкрила свої кордони для сусідніх країн, але не для України.

До цього Брюссель заявив, що країни Європейського союзу повинні приймати рішення про відкриття кордонів для громадян третіх країн за принципом взаємності, а також виходячи з епідеміологічної обстановки.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Іспаніякордонкарантин
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