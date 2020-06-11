ЄС назвав умови відкриття кордонів, в тому числі для українців

Фото: названі умови для поїздок до ЄС для громадян України (РБК-Україна)

Єврокомісія оприлюднила рекомендації для поїздок громадян третіх країн

Країни Європейського союзу повинні приймати рішення про відкриття кордонів для громадян третіх країн, ґрунтуючись на ряді принципів. Серед них взаємність і стійка епідеміологічна ситуація.

Про це йдеться в рекомендаціях Єврокомісії про часткове скасування обмежень на поїздки для громадян третіх країн, до яких відноситься й Україна.

У рекомендаціях говориться, що відкриття зовнішніх кордонів ЄС вимагає послідовного підходу до третіх країн. А зважаючи на те, що епідеміологічна ситуація в ряді таких країн зберігається на високому рівні, на даному етапі не може бути спільного рішення про зняття обмежень на несуттєві поїздки в ЄС. Тому Єврокомісія рекомендує слідувати декільком критеріям.

По-перше, обмеження мають бути зняті для тих країн, де ситуація з COVID-19 порівнянна або краще за середню по Євросоюзу. Для цього необхідно брати до уваги число нових випадків на 100 000 населення; тенденцію до зростання захворюваності; загальну ситуацію з тестуванням та стримування епідемії.

Крім того, відкриття кордонів має здійснюватися за принципом взаємності.

"Багато третіх країн ввели обмеження на поїздки громадян, які прибувають з ЄС. Для забезпечення рівного ставлення третя країна повинна також скасувати обмеження, щоб мати такі ж або зіставні умови на в'їзд в зону ЄС", - йдеться документів.

Зазначимо, станом на сьогодні Україна не оголошувала про зняття всіх обмежень на в'їзд іноземців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія розглядає можливість відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня; відповідні рішення країни ЄС будуть приймати самостійно.

Раніше також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що український уряд готується зняти заборону на в'їзд іноземців, введену через карантин.



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Автор: РБК-Україна