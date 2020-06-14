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Испания открывает границы с 21 июня, Украины в списке пока нет

Новости » Политика     14.06.2020 - 13:59
Испания открывает границы с 21 июня, Украины в списке пока нет
Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (flickr.com)

Открытие испанских границ для граждан третьих стран будет не раньше  июля

Испания уже с 21 июня открывает свои границы для иностранцев. Украины пока нет в списке стран, граждане которых могут свободно попасть в Испанию.

Об открытии границ объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает El Pais.

По его словам, Испания с 21 июня открывает границы для граждан стран Европейского союза. При этом в отношении их будет отменено требование проходить двухнедельный карантин.

Санчес уточнил, что границы откроют для всех стран Евросоюза, кроме Португалии. Планируется, что для португальцев свободный въезд разрешат с 1 июля.

Что касается вопроса открытия границ Испании для третьих стран, к которым относится и Украина, это будет происходить тоже с 1 июля. Санчес отметил, что во внимание будет браться эпидемиологическая ситуация в каждой конкретной стране, а также принцип взаимности.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша снова открыла свои границы для соседних стран, но не для Украины.

До этого Брюссель заявил, что страны Европейского союза должны принимать решение об открытии границ для граждан третьих стран по принципу взаимности, а также исходя из эпидемиологической обстановки.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Испанияграницакарантин
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