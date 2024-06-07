Испания назвала финальную заявку на Евро-2024

Луис де ла Фуэнте возьмет на европейское первенство 26 футболистов. Перед дедлайном он вычеркнул из состава трех исполнителей.

Пропустят Евро-2024 защитник "Барселоны" Пау Кубарси, а также два полузащитника – Алейш Гарсия ("Жирона") и Маркос Льоренте ("Атлетико"). Зато поедет на чемпионат 16-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямал. Также в обойме остался ветеран Хесус Навас из "Севильи".

На чемпионате Европы сборная Испании будет соревноваться в группе B. Там ее соперниками станут сборные Италии, Хорватии и Албании. Первый матч – против "шахматных" 16 июня.

Финальный список сборной Испании на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Симон, Райя, Ремиро

Защитники: Навас, Карвахаль, Ляпорт, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Гримальдо, Вивиан

Полузащитники: Родри, Руис, Мерино, Педри, Субименди, Байена, Лопес

Нападающие: Мората, Торрес, Ольмо, Оярсабаль, Н. Уильямс, Хоселу, Ямал, Перес

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем испанская сборная – сразу за топ-3. Шансы на общий успех "Фурии Рохи" составили почти 10%.