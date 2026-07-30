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Испания направит войска в Сеуту после массового прорыва мигрантов

23:55 30.07.2026 Чт
2 мин
Сколько мигрантов штурмовали границу с Испанией?
aimg Филипп Бойко
Фото: мигранты прорываются через границу в Испанию (Скриншот)

Испания решила направить военных в автономный город Сеута после массового наплыва мигрантов через границу из Марокко. По оценкам властей, только за один день в анклав попали от двух до трех тысяч человек, а местные правоохранители заявили, что самостоятельно не справляются с ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Правительство Испании сообщило, что 60 военнослужащих будут направлены в Сеуту для поддержки подразделений Гражданской гвардии, обеспечивающих безопасность в анклаве. Также анонсировано, что премьер-министр Педро Санчес вместе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской посетят Сеуту.

Решение было принято после того, как местные власти обратились в Мадрид с призывом объявить чрезвычайное положение и привлечь армию для стабилизации ситуации.

Правоохранители заявляют о хаосе на границе

Глава ассоциации офицеров Гражданской гвардии Испании в Сеуте Рашид Сбихи заявил, что ситуация на границе вышла из-под контроля.

"Ситуация - это абсолютный хаос. Невозможно назвать точные цифры, но тысячи мигрантов пересекают границу", - сказал он.

По его словам, пограничная инфраструктура фактически перестала выполнять свою функцию.

События напоминают кризис 2021 года

The Independent отмечает, что нынешняя ситуация напоминает события мая 2021 года, когда в Сеуту через несколько дней прибыли около 10 тысяч мигрантов из Марокко и стран Африки к югу от Сахары. Среди них было много несовершеннолетних.

Тогда небольшой город с населением около 85 тысяч человек столкнулся с масштабным миграционным кризисом.

Марокко сотрудничает с Испанией

Сеута является испанским анклавом на северном побережье Африки и граничит с Марокко. Вместе с Мелильей, она остается одним из главных сухопутных маршрутов нелегальной миграции в Европейский Союз.

По информации Министерства внутренних дел Испании, марокканские власти сотрудничают с Мадридом для урегулирования ситуации.

В ведомстве заявили, что правоохранители Марокко задерживают значительное количество людей, пытающихся незаконно пересечь границу.

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