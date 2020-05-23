Іспанія почне приймати іноземних туристів з липня

На даний момент у країні запроваджено обов'язковий 14-денний карантин
Уряд Іспанії прийняв рішення дозволити в'їзд в країну іноземним туристам з липня. По приїзду в країну туристам доведеться провести двотижневу ізоляцію.
Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає El Pais.
Він зазначив, що влітку буде відкрито туристичний сезон.
"Починаючи з липня відновиться в'їзд іноземних туристів в Іспанію на умовах безпеки. Іноземні туристи вже можуть планувати свої канікули в нашій країні", - заявив Санчес.
Нагадаємо, сусідня Португалія вже готова приймати туристів.
Крім того, з середини червня Греція відкриває туристичний сезон для громадян 20 країн.
Додамо, що Єврокомісія оприлюднила план відкриття кордонів і туризму в ЄС.
Автор: Валерія Мрачковська