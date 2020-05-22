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Португалія готова приймати туристів

Новини » Коронавірус     22.05.2020 - 21:37
Португалія готова приймати туристів
Фото: туризм у Португалії (flickr)

В аеропортах туристам будуть вимірювати температуру

Португалія готова приймати туристів. Однак по прибуттю у них будуть вимірювати температуру.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Аугушту Сантуш Сілва в інтерв'ю виданню Observador.

За його словами, Португалія "з радістю прийме туристів".

"Туристи, які прилітають на літаку в Португалію, не будуть проходити карантин, але повинні пройти мінімальний санітарний контроль, який встановлять наші відповідні органи. Робота системи охорони здоров'я в Португалії налагоджена, і це дуже важливо, щоб приймати людей. Крім того, були вже опубліковані правила щодо громадських місць, музеїв, пляжів, готелів, ресторанів, які гарантують безпеку людей", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 15 червня Греція відкриває туристичний сезон. Однак за словами міністра туризму Греції Харіс Теохарис, на даний момент влада ухвалила рішення, чи пускати в країну тільки громадян 20 країн Європи.

Крім того, уряд Сербії дозволив в'їзд для туристів на територію країни без обов'язкового тесту на COVID-19. Також влада скасувала обов'язкову двотижневу ізоляцію для мандрівників.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України туризмПортугалияКоронавірус
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