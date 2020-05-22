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Греція готова приймати туристів лише з 20 країн

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 18:59
Греція готова приймати туристів лише з 20 країн
Фото: туристичний сезон у Греції (freepik.com)

Уряд країни також скасував для туристів обов'язковий тест на коронавірус

Міністр туризму Греції Харіс Теохаріс розповів, для туристів з яких країн відкриються кордони з 15 червня. Спочатку Греція планує приймати туристів лише з 20 країн.

Про це повідомляє агентство Greek Reporter.

За словами Теохаріса, після офіційного відкриття туристичного сезону, яке відбудеться 15 червня, до Греції зможуть потрапити лише туристи з 20 країн, які показують позитивні епідеміологічні дані.

Так, кордони відкриють для туристів з Кіпру, Ізраїля, Німеччини, Китаю, Австралії, Японії, Данії, Австрії, Болгарії, Сербії, Румунії, Албанії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Норвегії. України в списку немає.

Крім того, грецький уряд вирішив скасувати обов'язкове проходження тесту на коронавірус за 5 днів до поїздки в країну.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Греції Каріакос Міцотакіс назвав дату відкриття цьогорічного туристичного сезону в країні. Очільник грецького уряду заявив, що туристичний сезон в Греції почнеться вже з 15 червня.

Також РБК-Україна писало, що з 16 травня у Греції планували відкрити понад 500 пляжів. Пляжі будуть діяти з певними обмеженнями через пандемію коронавірусу.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Греціятуризм
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