Испания начнет принимать иностранных туристов с июля

На данный момент в стране введен обязательный 14-дневный карантин
Правительство Испании приняло решение разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля. По приезду в страну туристам придется провести двухнедельную изоляцию.
Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает El Pais.
Он отметил, что летом будет открыт туристический сезон.
"Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес.
Напомним, соседняя Португалия уже готова принимать туристов.
Кроме того, с середины июня Греция открывает туристический сезон для граждан 20 стран.
Добавим, что Еврокомиссия обнародовала план открытия границ и туризма в ЕС.
Автор: Валерия Мрачковская