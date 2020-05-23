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Іспанія почне приймати іноземних туристів з липня

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 16:15
Іспанія почне приймати іноземних туристів з липня
Фото: Педро Санчес (flickr)

На даний момент у країні запроваджено обов'язковий 14-денний карантин

Уряд Іспанії прийняв рішення дозволити в'їзд в країну іноземним туристам з липня. По приїзду в країну туристам доведеться провести двотижневу ізоляцію.

Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає El Pais.

Він зазначив, що влітку буде відкрито туристичний сезон.

"Починаючи з липня відновиться в'їзд іноземних туристів в Іспанію на умовах безпеки. Іноземні туристи вже можуть планувати свої канікули в нашій країні", - заявив Санчес.

Нагадаємо, сусідня Португалія вже готова приймати туристів.

Крім того, з середини червня Греція відкриває туристичний сезон для громадян 20 країн.

Додамо, що Єврокомісія оприлюднила план відкриття кордонів і туризму в ЄС.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Іспаніятуризмкарантин
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