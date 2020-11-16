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Іспанія буде штрафувати мандрівників без негативного ПЛР-тесту

Мадрид, Понеділок 16 листопада 2020 20:58
Іспанія буде штрафувати мандрівників без негативного ПЛР-тесту
Фото: люди в аеропорту (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Іспанії запровадив нові заходи для тих, хто прибуває з приблизно 65 країн, які в даний час вважаються країнами високого ризику зараження коронавірусом. Тепер вони повинні по прильоту в Іспанію надати негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє The Local.

У випадку, якщо у мандрівника по прибуттю не буде результату ПЛР-тесту, його оштрафують на суму до 6 тисяч євро.

Нові заходи передбачають, що авіакомпанії і поромні/круїзні компанії несуть відповідальність за забезпечення того, щоб мандрівники мали правильну тестову документацію перед реєстрацією.

У той же час міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лайя стверджує, мандрівники в індивідуальному порядку будуть нести відповідальність і повинні будуть заплатити штраф і пройти тест на місці.

"У будь-який час пасажиру може бути запропоновано підтвердити результати тесту. Документ повинен бути оригіналом, написаним на іспанській або англійською мовами, і може бути представлений у паперовому або електронному форматі", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше уряд Іспанії продовжив надзвичайний стан у країні за коронавірусу до травня наступного року.

Крім того, Іспанія очікує надходження першої партії вакцини від коронавірусу розробки BioNTech і Pfizer на початку наступного року. Вакцинація буде доступною для громадян.

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