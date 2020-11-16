Испания будет штрафовать путешественников без отрицательного ПЦР-теста

Фото: люди в аэропорту (pixabay.com)

Правительство Испании ввело новые меры для тех, кто прибывает из примерно 65 стран, которые в настоящее время считаются странами высокого риска заражения коронавирусом. Теперь они должны по прилету в Испанию предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает The Local.

В случае, если у путешественника по прибытию не будет результата ПЦР-теста, его оштрафуют на сумму до 6 тысяч евро.

Новые меры предполагают, что авиакомпании и паромные/круизные компании несут ответственность за обеспечение того, чтобы путешественники имели правильную тестовую документацию перед регистрацией.

В то же время министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя утверждает, путешественники в индивидуальном порядке будут нести ответственность и должны будут заплатить штраф и пройти тест на месте.

"В любое время пассажиру может быть предложено подтвердить результаты теста. Документ должен быть оригиналом, написанным на испанском или английском языках, и может быть представлен в бумажном или электронном формате", - сообщила она.

Напомним, ранее правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса до мая следующего года.

Кроме того, Испания ожидает поступления первой партии вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer в начале следующего года. Вакцинация будет доступной для граждан.