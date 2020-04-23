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США виділили 270 млн доларів допомоги для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 01:16
США виділили 270 млн доларів допомоги для боротьби з коронавірусом
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Допомога буде відправлена країнам, найбільш постраждалим від коронавірусу

Сполучені Штати Америки виділили ще 270 мільйонів доларів на міжнародну допомогу в боротьбі з коронавірусом COVID-19. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майкла Помпео.

Допомога буде оправлені країн, найбільш постраждалих від коронавірусу.

"Нове фінансування забезпечить близько 170 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, що дозволить громадам в країнах з високим ризиком (захворюваності, - ред.) бути готовими і відреагувати на пандемію", - заявив Помпео.

Також американський уряд виділяє ще більше 100 мільйонів доларів на допомогу урядам, громадянському суспільству та приватному сектору.для пом'якшення наслідків від спалаху коронавірусу і вирішення проблем економічного характеру, цивільної безпеки і управління.

У той же час, Помпео не сказав, яким країнам піде допомогу.

За його словами, загальна сума пожертвувань американської влади досягла 775 мільйонів доларів. Вона містить медичну, гуманітарну та економічну допомогу, спрямовану на подолання наслідків пандемії у понад 100 країнах в кожному регіоні світу.

Крім того, за словами держсекретаря, приватні особи із США зібрали до трьох мільярдів доларів пожертвувань на допомогу населенню, зачепленому пандемією COVID-19 у всьому світі.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 2,5 мільйона людей.

Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу в світі ще не досягла свого піку. Незважаючи на зниження захворюваності в Італії та Іспанії, зараз спостерігається стрімке зростання кількості випадків у Великобританії і Туреччині.

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