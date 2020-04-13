ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іспанія зняла частину карантинних обмежень на роботу підприємств

Новини » Фінансова криза 2020     13.04.2020 - 11:35
Іспанія зняла частину карантинних обмежень на роботу підприємств
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після двох тижнів простою запрацюють промислові підприємства і відновиться будівництво

В Іспанії з 13 квітня відновили роботу підприємства, що не належать до критичної інфраструктури, зокрема, у сфері промисловості та будівництва. Про це повідомляє видання El Pais.

Уряд зазначає, що Іспанія не перебуває на етапі скорочення заходів з протидії коронавірусу. Це означає, що залишаються закритими школи, ресторани і бари, спортивні і культурні установи.

Для підприємств, які відновлюють роботу, оприлюднений "протокол безпеки". Зокрема, маски обов'язкові для працівників, що працюють на відстані до двох метрів один від одного. Також рекомендують дезінфікувати предмети, такі як окуляри і мобільні телефони. Крім того, у громадському транспорті буде видано 10 млн масок.

Нагадаємо, уряд Іспанії з 30 березня розпорядився припинити роботу всі підприємства, не пов'язані із забезпеченням базових потреб.

Як повідомляло РБК-Україна, на 13 квітня число інфікованих COVID-19 у світі перевищила 1,8 млн. найвищі показники захворюваності зберігаються в США, де заражені 560 тис. громадян, з них померло близько 22 тис. Більше 32 тис. американців одужали.

На другому місці після США слід Іспанія. Кількість заражень в країні становить понад 166 тис., в Італії - 156 тис. підтверджених випадків. У Франції і Німеччині це число становить понад 132 тис. і 127 тис. осіб відповідно.

У Чехії послабили карантин У Німеччині третій день поспіль знижується захворюваність на COVID-19
Новини України карантинІспаніяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся