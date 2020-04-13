Іспанія зняла частину карантинних обмежень на роботу підприємств

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після двох тижнів простою запрацюють промислові підприємства і відновиться будівництво

В Іспанії з 13 квітня відновили роботу підприємства, що не належать до критичної інфраструктури, зокрема, у сфері промисловості та будівництва. Про це повідомляє видання El Pais.

Уряд зазначає, що Іспанія не перебуває на етапі скорочення заходів з протидії коронавірусу. Це означає, що залишаються закритими школи, ресторани і бари, спортивні і культурні установи.

Для підприємств, які відновлюють роботу, оприлюднений "протокол безпеки". Зокрема, маски обов'язкові для працівників, що працюють на відстані до двох метрів один від одного. Також рекомендують дезінфікувати предмети, такі як окуляри і мобільні телефони. Крім того, у громадському транспорті буде видано 10 млн масок.

Нагадаємо, уряд Іспанії з 30 березня розпорядився припинити роботу всі підприємства, не пов'язані із забезпеченням базових потреб.

Як повідомляло РБК-Україна, на 13 квітня число інфікованих COVID-19 у світі перевищила 1,8 млн. найвищі показники захворюваності зберігаються в США, де заражені 560 тис. громадян, з них померло близько 22 тис. Більше 32 тис. американців одужали.

На другому місці після США слід Іспанія. Кількість заражень в країні становить понад 166 тис., в Італії - 156 тис. підтверджених випадків. У Франції і Німеччині це число становить понад 132 тис. і 127 тис. осіб відповідно.