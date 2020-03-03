З інфікованим коронавірусом українцем могли контактувати до 10 осіб, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

За словами Ляшка, процес чітко контролюється епідеміологами

В Україні сьогодні, 3 березня, лікарі виявили перший випадок зараження коронавірусом у жителя Чернівців, який нещодавно повернувся з-за кордону. Кількість осіб, з якими він міг контактувати, до десяти осіб. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, "процес чітко контролюється епідеміологами".

"Всіх інших контактних осіб визначено. Загалом, це до десяти осіб. За ними встановлено медико-санітарне спостереження. Найближчий контакт – дружина, яка була разом з хворим. Вона знаходиться на самоізоляції в домашніх умовах", - зазначив Ляшко.

Він також зазначив, що є чіткий алгоритм, як діяти та кого передавати на тестування.

"Цей алгоритм доведено на місця і всі працюють за цим алгоритмом", - додав Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в Україні вперше зафіксували коронавірус. У школах Чернівців після виявлення коронавірусу у жителя міста посилили заходи безпеки. Разом з тим, на даний момент, навчальний процес у школах триває. При цьому, класних керівників в школах зобов'язали не допускати до занять дітей, у яких є температура і симптоми грипу.

Також РБК-Україна повідомляло, що у митника, який проводив огляд автомобіля українця, хворого коронавірусом, немає симптомів захворювання. Зараз він перебуває під наглядом лікарів.