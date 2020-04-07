ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії зафіксували зростання кількості померлих від коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 14:39
В Іспанії зафіксували зростання кількості померлих від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша кількість інфікованих на разі спостерігається в Мадриді та Барселоні

В Іспанії за останню добу зафіксували 743 випадки смерті від коронавірусу, що є найбільшим показником після чотирьох днів зниження смертності. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, за останню добу в Іспанії лабораторно підтвердили понад 5 тис. нових випадків зараження на коронавірус, всього - 140 510 осіб. Померли від коронавірусу 13 798 людей.

Як зазначається, 43 208 іспанців змогли перебороти хворобу. Найбільша кількість інфікованих на разі спостерігається в Мадриді та Барселоні, де зафіксовано понад 40 тис. та 28 тис. випадків зараження відповідно.

Нагадаємо, в Іспанії зафіксували 19 400 випадків заражень на коронавірус серед медичних працівників, що складає понад 14% від загального числа заражених з початку епідемії.

Крім того, влада Іспанії прийняла рішення найближчим часом запровадити систему базового доходу для своїх громадян, на прискорення якого вплинула пандемія коронавірусу.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що уряд країни заявив про намір продовжити дію надзвичайного стану до 25 квітня.

В Україні зафіксували новий випадок одужання від коронавірусу Бойовики на Донбасі приховують факти поширення коронавірусу
Новини України ІспаніяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся