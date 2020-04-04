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В Іспанії планують продовжити дію надзвичайного стану

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 21:01
В Іспанії планують продовжити дію надзвичайного стану
Фото: Педро Санчес (lamoncloa.gob.es)

Надзвичайний стан мають намір продовжити до 25 квітня

Уряд Іспанії має намір продовжити дію надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. Про це заявив іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес у своєму відеозверненні, передає РБК-Україна.

За словами Санчеса, після обговорення з комітетом науковців ситуації з коронавірусом в Іспанії, він вирішив просити парламент про продовження терміну дії надзвичайного стану до 25 квітня.

"Кабінет міністрів у вівторок знову звернеться із запитом до парламенту вдруге подовжити режим надзвичайного стану до опівночі суботи, 25 квітня", - заявив він.

Крім того, очільник іспанського уряду розповів про позитивні наслідки обмежувальних заходів для стримування поширення коронавірусу.

"Три тижні ізоляції, що вже минули, дають плоди", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія посилила карантинні заходи в країні у зв'язку з поширенням коронавірусу. Уряд вирішив на два тижні закрити підприємства всіх галузей, які не є критичними.

Також РБК-Україна писало, що в Іспанії вже другу добу спостерігають зниження кількості летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом. За останню добу від коронавірусу померло 809 осіб у порівнянні з 932 в попередній період.

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