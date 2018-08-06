Кількість загиблих внаслідок аномальної спеки в Іспанії зросла до 5

Загинули ще двоє чоловіків

В Іспанії від аномальної спеки загинуло щонайменше 5 людей. Про це повідомляє La Vanguardia.

Як зазначається, сьогодні, 6 липня, стало відомо про двох загиблих у Таррагоні. Обох чоловіків у непритомному стані доставили до лікарні, однак медики не змогли врятувати їх. При цьому вони не мали при собі документів і, ймовірно, були безхатьками.

Повідомляється, що минулого тижня двоє людей загинули від спеки в Мурсії, ще один - у Барселоні.Таким чином, кількість жертв спеки в Іспанії досягла 5 осіб.

З минулого тижня в Іспанії стовпчики термометра у деяких районах перевищують 40 градусів. Спека стала причиною виникнення пожеж.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 липня, у Португалії сталась пожежа у курортному регіоні Алгарві, внаслідок якої постраждали щонайменше 44 людини.

Влада заявила, що понад 1000 пожежників та 327 транспортних засобів і 7 літаків залучили до боротьби з вогнем, який через вітер швидко поширився на сухі соснові та евкаліптові ліси у майже недоступному гірському хребті неподалік знаменитих пляжів курортного регіону Алгарві.